Пеевски опита да натисне парламента за Борда за мир на Тръмп

Комисията по външна политика не събра кворум да заседава в дадената почивка на парламента, затова председателят ѝ Йорданка Фандъкова обяви, че свиква депутатите 10 минути след края на пленарното заседание. Комисията трябваше да заседава извънредно по искане на лидера на “ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, за да обсъди ратифицирането на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир на Доналд Тръмп. Като първа точка в дневния ред на външната комисия бе заложено разглеждането на Проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратификация на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир, внесен на 11 март т.г. от Делян Пеевски и група народни представители от ПГ на “ДПС-Ново начало“.

Още: Стана ясно кой е подготвил решението за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

Подпис преди ратификацията

Припомняме, че създаването на Борда за мир, известен още и като Съвет за мир, е по инициатива на американския президент Доналд Тръмп. Покана за участие бе изпратена и до България. Тогава Пеевски настоя страната ни да се включи в инициативата на Тръмп.

Снимка Getty Images

Още: Завинаги против Сорос: Пеевски бърза да закълне България във вярност на Тръмп

Премиерът в оставка Росен Желязков се отзова на поканата на Тръмп и подписа от името на България, с което страната ни стана една от учредителките. От страните от ЕС подпис положи единствено Унгария на Орбан.

Това предизвика огромен скандал в страната ни, като опозицията обвини правителството, че е превишило правомощията си като премиерът е подписал документа без ратификация от парламента.

В Борда заради Магнитски?

Изтъркнато бе, че бързането е за да може присъединяването на България да помогне санкционираният за корупция в САЩ и Великобритания Делян Пеевски да бъде изваден от списъка “Матнитски“.

Още: Кабинетът "Желязков" е уведомил Тръмп, че България временно няма да спазва Устава на Съвета за мир

На 22 януари министър-председателят в оставка Желязков изтъкна, че „присъединяването на България към Борда за мир се оценява подобаващо от САЩ и от международната общност“, въпреки критиките за участието на страната ни в инициативата на Тръмп.

В крайна сметка бе взето решение ратификацията да остане за следващото Народно събрание. Кабинетът “Желязков“ е уведомил администрацията на Тръмп, че до ратификацията, България временно няма да спазва Устава на Борда за мир. Това стана ясно преди дни от отговора на служебния премиер Андрей Гюров на парламентарен въпрос.

Още: Похвали сам себе си и поиска пари: Как протече първата среща на Съвета за мир на Тръмп (СНИМКИ)