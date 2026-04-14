Радан Кънев: Промяната в Унгария е реална, Петер Мадяр няма връзка с "новото дясно" на MAGA

Промяната в Унгария ще бъде реална, независимо че идеологическият профил на Петер Мадяр привидно изглежда сходен с този на Виктор Орбан за външни наблюдатели. Това коментира евродепутатът Радан Кънев от "Демократична България", който прави сравнение между десния консерватизъм в държави като Унгария и Полша. Кънев споделя своите впечатления от съвместната работа с партията на Петер Мадяр "Тиса" в Европейския парламент.

"Мадяр е консерватор, значи нищо не се е променило". Това е новата, подозрително масова утешителна опорка. В тази теза има нужната капка истина, но като цяло е почти толкова безсмислена, колкото "Брежнев и Джими Картър са леви, значи през 70-те в СССР и САЩ е едно и също", пише Кънев.

Радан Кънев коментира резултата от парламентарните избори в Унгария след категоричната победа на Петер Мадяр, който детронира Виктор Орбан и сложи край на 16-годишното му управление.

"Орбан е консерватор, колкото Брежнев е ляв - тоест на пропагандно ниво", а режимът му "отдавна се е изродил в корупционна еднолична власт с олигархична структура от путински тип", която използва консерватизма и конфронтацията с Европа като "политически щит на пълзяща диктатура и подчинение на външни имперски сили".

По думите му Петер Мадяр и Тиса са принудени да се борят "на терена на Орбан" - в изборна система, изградена в полза на Фидес, която изисква пробив именно в по-малките и по-консервативни райони.

"Сблъсъкът беше за тези гласове и посланията на двете страни го показваха", отбелязва Кънев.

Той допълва, че Мадяр е заемал "умерени консервативни позиции" по време на кампанията, което принуждава Орбан да се радикализира.

"Унгарското общество е силно националистическо и отместено вдясно", пише Кънев.

Още от времето на бившия премиер на Унгария Йожеф Антал (1990-1993), "унгарската демократична традиция е национал-консервативна, носталгична и донякъде иредентистка".

Иредентизмът е историческо подразделение на национализма, което оправдава претенциите за разширение на държавата към чужди територии, населени с нейни етнически малцинства.

По думите му Петер Мадяр "следва традиция, която няма връзка с "новото дясно" на MAGA, а с националната история", като ги сравнява с победата на Доналд Туск в Полша.

Кънев посочва, че в момента Туск "е много по-десен, отколкото през 2007-2015 г." (в първия период на управлението на полския премиер) и че се бори за колебаещи се избиратели в по-изостанали и консервативни региони.

"Изобщо не е случайно, че първата среща на Мадяр ще бъде с Туск", казва той, като обръща внимание, че на снимките до Мадяр в изборната нощ беше Михал Ваврикевич - водещият полски евродепутат на "Гражданска платформа" в областта на граждански свободи, върховенство на правото, съдебна реформа.

Кънев добавя и собствена перспектива: "Работя с колегите от Тиса близо две години в ЕНП. Те са изключително умерени и прагматични политици", които не следват автоматично антиевропейската линия на Фидес.

По думите му формацията "категорично не е проруска", а в края на кампанията са били чути "много ясни послания против Кремъл и за Европа". Той отбелязва и че "нелепите опити за намеса на Кремъл и администрацията на Тръмп" са засилили този ефект.

В същото време Кънев предупреждава, че икономическите зависимости, изградени при управлението на Орбан - включително от Русия и Китай - ще изискват внимателен подход, "за да не се срути икономиката".

"В програмата на Тиса е ясно заявено влизане в еврозоната и засилена икономическа интеграция с ЕС", пише той, противопоставяйки това на "руско-, турско-, сръбско- и китайските авантюри на Фидес, които обогатиха само олигархията".

Особено важен остава въпросът за избирателите. "Огромната част от избирателите на Тиса са модерни градски хора... Мадяр печели 70% в Будапеща и 70% от младите", отбелязва Кънев, но предупреждава, че тази подкрепа е "дадена ентусиазирано и безрезервно, но временно" и тепърва ще трябва да бъде защитена.

В заключение той обобщава: "Няма съмнение, че Тиса и Мадяр са умерено десни, умерено консервативни и с доза популизъм и национализъм". Това, според него, е част от по-широка тенденция в Европа - "но категорично не към Тръмп и Ванс, камо ли към Путин и Си Дзипин", а към "по-консервативен ЕС, но не към разпад на ЕС".

"Това е голямата европейска победа", пише Кънев, като подчертава, че тя има значение и за България.

Като пример за промяната той дава и конкретен случай: според него "лидерът и идеолог на антибългарското движение в Скопие вече е международен престъпник за Унгария, а не близък приятел" - ясен сигнал за дистанция от предишната политика на Орбан, включително по отношение на Никола Груевски.

"Нашите избори са в неделя", отбелязва още Кънев, като подчертава, че българският вот е различен, но също носи възможност "режим от Орбанов тип да не бъде никога възможен в България".

"Да не си правим илюзии - унгарско чудо няма да има. Но може да има резултат, който да ни постави на дългия път към националния успех", заключава той.