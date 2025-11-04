"Това нещо, което имаме като управляващи, се гаври с нас - напишете на имейла какво мислите за министъра, коалицията и предложения бюджет"

"Това нещо, което имаме като управляващи, се гаври с всички нас. Вчера вкараха проекто-бюджета за следващата година, като дават само един ден за обсъждане и реакция. Само един ден." Това пише в своя публикация пиар специалиста Любомир Аламанов по повод проекторамката за финансовата 2026 г. на държавата.

Той подчертава, че в този проекто-бюджет се предвижда вдигане на данъците; вдигане на пенсионните осигуровки за всеки работещ извън държавната администрация; вдигане на данък дивидент; вдигане на максималния осигурителен доход; вдигане на държавния дълг до абсурдни нива; вдигане на процента държавно преразпределяне до абсурдни нива; повишаване отново на разходите за силовите министерства; въвеждане на задължителен одобрен от НАП софтуер за отчитане на продажбите, онова прословуто СУПТО, срещу което целият бизнес скочи преди 5 години.

И още - в същото време не се предвижда: реформи в администрацията; реформи в силовите министерства; дигитализация на процесите; намаляване на административната тежест за бизнеса; предсказуема бизнес среда; върховенство на закона; отчетност на прокуратурата; нормално работещи институции.

"В резултат се очаква критично намаляване на инвестициите; съсипване на стартъп екосистемите; завъртане в огромна дългова спирала; рязко увеличаване на сивия сектор; бягство на фирми или цели сектори извън държавата. И за обсъждане и дискусии по този кошмар е даден само един ден. Не е чудно, че всички работодателски организации скочиха срещу тази подигравка", пише Аламанов.

"Имате време само днес. Напишете на мейла, посочен от Министерството на финансите какво мислите за министъра, управляващата коалиция и предложения от тях бюджет. Ето го: budget@minfin.bg . Ако искате да се запознаете с целия текст на закона за държавния бюджет, може да го направите тук. Това, че не се интересувате от политика, не означава, че политиката не ви взима парите. Помислете над това", подчертава още пиар специалиста.

