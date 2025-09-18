"Всичко е възможно, защото на един косъм виси цялото управление": Анализ за вота на недоверие

"Все повече се засилва ролята на ДПС-НН в това мнозинство и управление. Все повече управляващите ще зависят от Делян Пеевски и ДПС- Ново начало". Това коментира пред БНР политологът Георги Киряков. Той смята, че след днешния вот на недоверие няма да се стигне до падане на правителството.

"Имайки предвид, че основната защита по вота на недоверие вчера беше поета от ДПС-НН, е много вероятно "заканите" на Пеевски да се окажат верни, т.е. това правителство да изкара пълния си мандат. Странно е защо основната аргументация по защита на управлението идваше от ДПС-НН - формално неучастващи в мнозинството, което подкрепя това правителство".

Вотът на недоверие е важен инструмент в ръцете на опозицията, но те трябва да имат идея какво мнозинство ще конструират, което да е алтернатива, изтъкна Киряков и добави: "Иначе е пълна девалвация на този инструмент и поредната ерозия на една изключително важна демократична дейност".

"Една от основните функции на опозицията е да дадат визия за това как по-добре да се управлява държавата от настоящите управляващи и второ - да съберат мнозинството, което при падане на правителството може да състави ново правителство. Пропуска се елементът на междинния опит за съставяне на правителство от страна на опозицията", коментира той.

Недоволството

Защо ПП-ДБ не излязат като политическа сила и не организират протест, а застават зад една инициатива на неправителствена организация, попита политологът. Според него те се "крият" зад такива инициативи заради опасения, че могат да не генерират достатъчно обществена енергия, която да ги подкрепи.

По думите му в момента няма енергия за протест. Хората имат своите грижи - те коментират продължаващото повишаване на цените, липсата на вода, катастрофите, докога ще продължава безвремието, обясни той.

Управляващите не ограничават правомощията на Румен Радев, а ограничават правомощията на институцията и на всеки следващ президент, посочи още Киряков и изказа мнение: "Добре е когато се говори за ограничаване на правомощия на институция, да се мисли дългосрочно".

"Войната" между Радев и Пеевски е логична, изказа мнението си политологът и обясни: "След като основната защита на мнозинството идва от ДПС-НН - партия, която не участва официално в управлението на държавата, нормално е президентът Радев да насочи всичките си усилия точно към тази партия и този лидер. Това се явява основен политически противник в момента на президента Радев, имайки предвид вероятността той да създаде политически проект, с който да участва в избори".

"Всичко е възможно, защото на един косъм виси цялото управление", каза в заключение политологът.