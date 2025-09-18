Телефоните на децата ще вземем, а на министрите - кога?

Децата в училище скоро ще бъдат лишени от мобилните си телефони в клас. Добро решение, биха казали учителите и родителите. Отвличат им вниманието, не се концентрират върху урока, висят в кой знае какви сайтове и наистина ще е по-полезно за тях да са без тези атрибути в часовете.

Да помислим обаче дали не е също толкова добра идея министрите, когато идват в Народното събрание, също да си оставят телефоните при охраната. В сряда, например, не си вдигнаха носовете от своите мобилни устройства. Още: Мижав интерес: Министри си цъкат на телефоните по време на дебата за вота на недоверие

В какво ли са се втренчили?

Интересно, какво ли четат там? Посочете верния отговор:

А) Следят указанията на Шефа, който и да е той

Б) Дават инструкции на подчинените си как да държат правата линия, че да не стане някоя грешка

В) Търсят кой от родните величия има акции, например, в “Райнметал”

Г) Купуват си и те такива акции, ако преценят, че птичката е кацнала на рамото им.

Още: "Да е благодарен, че доведох Папергер": Радев отговори на Борисов за "Райнметал"

Разбира се, верният отговор може да бъде повече от един. А можем и още да добавим:

гледат си записите от охранителните камери по имотите си у нас и в чужбина,

гледат някакви други записи по други имоти с участието на ХХХ или някой Игрек за разнообразие,

пускат си капковото напояване на вилата,

следят си жените и децата и кого ли още не.

Всичко може да е

Но в крайна сметка, зяпайки си в телефона, един министър изглежда като лашкащ се с метрото обикновен гражданин, нали?

Само дето не е.

Институцията Народно събрание изисква повече уважение. Особено когато се дебатира вот на недоверие към правителството, на което си член. Още: "На върха на пирамидата стои Пеевски": Депутатите 7 часа дебатираха вота на недоверие

Припомняме, че на министрите заплатите идват от бюджета, а бюджетът го пълним ние с вас, драги зрители. Едва ли някой данъкоплатец е очарован от гледката министри да цъкат по джаджите си, докато им се обяснява, че не си вършат добре работата.

Ако бяха ученици, да са ги изгонили от час. Но тъй като не са, а пък и демократичната система не е заложила механизъм да ги разкараме по кратката процедура, си позволяват тези волности.

Това инфантилно поведение, за съжаление, изобщо не е нещо ново в сградата, в която "Съединението прави силата". Но пък, съгласете се, имаме си точно там най-скъпата детска градина.

Автор: Стефан Стефанов