Започна битката с "боклукчийската мафия": Как в Брюксел такса смет е 0 евро, а в СОС няма мнозинство за умни решения?

08 октомври 2025, 13:02 часа 318 прочитания 0 коментара
"Кметът на София Васил Терзиев и екипът около него - с Надежда Бобчева, Бонка Василева и още много, започва най-тежката и важна битка, в която един кмет може изобщо да влезе - тази с "боклукчийската" мафия." Това коментира в профила си в социалните мрежи евродепутатът от ЕНП и от българската ПП-ДБ Радан Кънев.

Ето и цялата публикация на политикът по повод скандала с липсата на сметоизвозване в столичните райони "Люлин" и "Красно село":

"И не говоря за България, а за всяка модерна урбанизирана държава от 19 век насам. Извозването на градските отпадъци винаги и навсякъде е било, и на много места все още е, основната хранителна среда на организираната престъпност. И справянето с този проблем е задължително условие за отвоюване на правова държава.

Ясно е, че Васил Терзиев трябва да бъде подкрепен. И е добре, че гражданите на София го разбират и подкрепят. Още по-добре е, че има чувствителност и подкрепа извън столичния град, съзнание, че проблемът с боклука може да е софийски, но този с организираната престъпност е национален.

За да спечели кметът ни, не - за да спечелим ние като общество, обаче, е нужно повече от преодоляване на днешната криза, предизвикана от брутални криминални действия. Нужно е радикално политическо решение на проблема.

И то е само едно - промяна на начина на събиране и обработка на отпадъците и заплащане на тази дейност. Няма - и призовавам да ме опровергаете с примери - повтарям, няма европейска държава, в която да има ниски или нулеви нива на организирана престъпност, а боклукът да се събира и депонира по сегашния първобитен начин. А хората да плащат политически определени "такси" (за мнозина - изключително високи според количеството отпадък, което изхвърлят) за тази дейност. Този модел на "сметосъбиране и сметоизвозване" е създаден от мафията и корупцията, за целите на мафията и корупцията, далеч от нас, преди София да бъде столица на свободна България...

Снимка: БГНЕС

Решението е политическо - модерен модел на разделно събиране и обработка. И честно таксуване единствено на основа на количество неподлежащ на рециклиране отпадък. С минимално, регулаторно участие на властта в тази иначе изгодна, конкурентна, частна икономическа дейност. Модели има десетки - и всичките са по-честни, по-чисти и по-евтини от нашия.

Давам пример - в Брюксел "такса смет" няма. Няма. Нула евро. Плащат се специалните торби за разделно изхвърляне, разходът на 3-4 членно семейство е в рамките на десетки евро годишно, според количествата.

(Почти всичко дотук важи и за "Топлофикация" - сегашният модел на отопление е покана за прахосничество и корупция, създаден от прахосници и крадци, в тяхна, а не в обществена полза.)

Разбира се - няма мнозинство в СОС за умни и честни, модерни решения. Много от тях изискват законодателна промяна, няма такова мнозинство и в НС... Но сега е моментът, да се използва справедливият гняв на гражданите, за да се направят верните политически предложения. Да се сложи на масата модел, който е по-чист, по-евтин, по-честен. И за който могат да се осигурят милиарди инвестиции от ЕС и от частния бизнес.

Това е политическият, демократичен път. Виждам, че Терзиев го разбира и е готов да поеме по него. Важно е да получи 100% политическа подкрепа от демократичната опозиция. Защото "мафията" се отстранява не с викане "mafiq", а с икономически модели, които технологично и интелектуално са над нейните възможности. Такива има много. Практически всички, които не е създала сама.

* Доколко в България е уместно да се говори за "мафия" е отделен въпрос. Моето мнение е, че организираната престъпност у нас е държавен бизнес, наследен от късния "соц", което е още по-тежко от традиционна мафия...

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Столична община боклук Васил Терзиев боклук София
