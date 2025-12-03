Пазарджик излиза на протест на 3 декември: Време е гражданите да си върнат държавата

След историческите протести на 26 ноември в София и последвалата вълна от демонстрации в над 20 български града, към които се присъединиха стотици хиляди граждани, Пазарджик се включва в националната мобилизация срещу порочното управление на правителството и системния произвол. На 3 декември (сряда), от 18:00 ч., пред сградата на Община Пазарджик ще се проведе граждански протест, чиято цел е ясна:

Да поиска и да постигне оставката на тотално компрометираното правителство, което загуби доверието на хората и отказа да чуе гласа на обществото.

Гражданите на Пазарджик се присъединяват към общонационалното недоволство срещу политическите сили, които въпреки обществения натиск продължават да защитават политики, застрашаващи стандарта на живот, стабилността и бъдещето на българските граждани.

Време е Пазарджик да покаже, че не е превзет, че не е безгласен и че тук живеят свободни и смели хора, които не позволяват да бъдат ограбвани, манипулирани или лъгани.

Целта на протеста е една:

Всеобща гражданска мобилизация за незабавна оставка на правителството.

Това е изцяло гражданско събитие, организирано в защита на нашите права, нашите деца и нашето бъдеще. Никоя партия не го притежава. Гласът е на гражданите.

Призив към всички жители на Пазарджик:

Излезте на площада.

Напълнете булевардите.

Доведете поне още един човек.

Не позволявайте да решават вместо вас.

Няколко часа от вашия ден могат да променят посоката на България.

Само заедно можем да ги спрем.

Няма да се оставим да ни излъжат.

ОСТАВКА!

Сряда, 3 декември

18:00 – Мирен протест

Пред Община Пазарджик