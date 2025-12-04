Лайфстайл:

Пазарджик посреща Европейското първенство по футбол за юноши U19 през 2028 г.

Пазарджик официално е сред градовете домакини на Европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 г. – решение, взето от Изпълнителния комитет на УЕФА след продължителна подготвителна работа и експертна оценка на кандидатурата. „Това е чест. Това е отговорност. Това е възможност, която идва само при градове, готови да покажат повече.”, казва кметът на Община Пазарджик, Петър Куленски.

Стадион „Георги Бенковски“ е избран за една от четирите арени, на които ще се проведат мачовете от еврофиналите. Поставянето на Пазарджик на картата на големите европейски спортни събития дава възможност градът да приветства най-ярките футболни таланти на континента и е изключително признание за усилията и амбицията на нашата общност.  

България ще бъде домакин на EURO U19 2028, като мачовете ще се играят на четири стадиона в страната.

- Пазарджик – стадион „Георги Бенковски“

- Пловдив – стадион „Христо Ботев“ и стадион „Локомотив“

- Стара Загора – стадион „Берое“

 

 

 

Антон Иванов
