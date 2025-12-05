Пазарджик става част от легендарната колоездачна история на Giro d’Italia през 2026 г.

Добрите новини за спорта в Пазарджик продължават. Един от най-престижните и мащабни спортни форуми в света – Колоездачната обиколка на Италия (Giro d’Italia) – официално ще премине през нашия град. Пазарджик влиза в световния спортен календар.

През 2026 г. България ще бъде домакин на първите три етапа на легендарното състезание, а на 10 май Пазарджик ще посрещне повече от 200 колоездачи от световния елит, които ще премерят сили по улиците на града. Това събитие е уникална възможност за Пазарджик да бъде под светлината на международната спортна сцена и да се превърне в част от традиция, датираща повече от век назад.

Giro d’Italia се провежда за първи път през 1909 г., а прочутата розова фланелка е носена от някои от най-великите имена в историята на колоезденето – Фаусто Копи, Еди Меркс, Бернар Ино, Мигел Индурайн, Марко Пантани, Алберто Контадор и много други.

Само през 2025 г. Обиколката на Италия е привлякла 3 милиона зрители на живо, а телевизионната аудитория е надхвърлила 800 милиона души по света, което я превръща в едно от най-гледаните спортни събития в международния календар.