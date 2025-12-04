Пазарджик отбеляза Международния ден на хората с увреждания

На Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, в спортна зала „Иван Симеонов“ се проведе тържествен Спортен празник под надслов „Всички заедно за един свят без граници“, организиран от Сдружение „Егида“ – Пазарджик.

Събитието беше уважено от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски и заместник-кмета по социалните дейности Гергана Ичева, които изразиха подкрепата на Общината към инициативи, насърчаващи приобщаването, активността и равноправното участие на хората със специални потребности в обществения живот.

По повод празника, кметът Петър Куленски отправи приветствие към участниците и гостите на спортното събитие:

“В Пазарджик имаме щастието да живеем сред хора, които – въпреки трудностите – ни показват какво означава смелост, воля и неподправена доброта. Техният пример е ежедневен урок за всички нас.

Благодаря на организаторите на спортния празник „Всички заедно за един свят без граници“ от Сдружение „Егида“ – Пазарджик и на участниците в „Игрите на волята“ и на всички доброволци за отдадеността, енергията и големите сърца, с които променяме средата, правейки я по-достъпна, по-разбираща, по-човечна. Община Пазарджик ще продължи да подкрепя инициативи, които дават възможност на хората с увреждания да бъдат активни, уверени и включени във всички аспекти на обществения живот.”

Специални гости и активни участници бяха представители от „Игри на волята“ – сезон 7, сред които д-р Георги Петров, Симона Ръждавичка, Траян Мучев, Николай Начев – Дино и други. Те се включиха в различни забавни и мотивиращи състезателни активности, заедно с младежи със специални потребности, показвайки, че спортът обединява, вдъхновява и премахва бариери.

Организаторите подчертаха, че целта на инициативата е да изпрати ясно послание – “когато сме заедно, силата, подкрепата и приемането са истинските победи”.