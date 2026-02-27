Гласуваха изпълнение на Инвестиционната програма на Плевен за 2026 г.

Общинският съвет на Плевен прие изпълнението на Инвестиционната програма на Общината за 2026 г. до приемане на общинския бюджет за текущата година. Предложението бе първа точка от дневния ред на днешното редовно заседание на съветниците и прието след близо едночасов дебат с 23 гласа „за“, 1 „против“ и 14 „въздържал се“.

Като вносител, кметът д-р Валентин Христов посочи, че към настоящия момент при неприет Закон за държавния бюджет на България за 2026 г., за да могат да се разплащат извършени капиталови разходи по сключени вече договори, както и да бъдат започнати процеси по изпълнението на нови обекти, е необходимо решение на Общинския съвет, с което да се приеме поименен списък на обектите със съответния прогнозен план на разходи за годината.

Сред обектите, включени в програмата за капиталовите разходи за посочени период, са: изграждане на кръгово кръстовище при Регионалния исторически музей; реконструкция на промишлен водопровод по ул. „Индустриална“ и бул. „Георги Кочев“ - проектиране; Сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване на кметствата Брестовец, Къшин и Тодорово; Реконструкция на системата за улично осветление; Основен ремонт на улици в Плевен; закупуване на електрически автомобил за нуждите на общинското предприятие „Екопаркстрой“, което предизвика дебати в залата; Изграждане на система за видеонаблюдение на зала „Катя Попова“ и на „Детска кухня“; др.

Заседанието на Общинския съвет продължава по дневен ред от 42 точки, след като кметът д-р Валентин Христов внесе за дебат към предварителни дневен ред допълнителни четири.