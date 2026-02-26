STEM център по природни науки, дизайн и 3D прототипиране отвори врати в ПГ по транспорт в Плевен

STEM център по природни науки, дизайн и 3D прототипиране бе открит официално в Професионалната гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ в Плевен. Лентата на новото модерно учебно пространство прерязаха директорът на гимназията инж. Наско Найденов, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов, областният управител Александър Йотков и ректорът на Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков“ - София - проф. д-р инж. Красимир Кръстанов. Гости на събитието бяха още заместник-ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ доц. д-р Юрия Варадинова, директори и заместник-директори на професионални гимназии в Плевен, представители на фирмата изпълнител, учители, ученици, колеги и приятели на училището.

Откриването на новия център се случи в деня, в който гимназията по транспорт отбелязва и своя празник – 25 февруари, деня на 130-ата годишнина от рождението на патрона на училището проф. Цветан Лазаров. „По проекти на проф. Лазаров в периода 1941-1954 година са разработени и произведени над 300 самолета LAZ. Кодът за разпознаване на българските полети в международната организация за гражданска авиация LZ носи неговите инициали и до днес“, отбеляза директорът на гимназията инж. Наско Найденов.

Новият STEM център е създаден по проект, изпълнен по Националния план за възстановяване и устойчивост, инвестицията е в размер на 252 500 лв. Състои се от два кабинета в направленията „Природни науки“ и „Дизайн и 3D прототипиране“, включва и пет високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи.

Кабинетът по природни науки включва теоретична зона с 24 работни места и практическа зона, оборудвана с два лабораторни острова с по 12 работни места. На разположението на учениците и преподавателите са осем цифрови микроскопа и интерактивен дисплей, които дават възможност на учениците да извършват практически задачи и експерименти. В зоната по физика и астрономия са осигурени специализирани учебни комплекти по електромагнетизъм, електромагнитна индукция, електродинамика, динамика, оптика и енергийни процеси.

В кабинета по дизайн и 3D прототипиране са оборудвани съвременни работни пространства с 3D принтери, които позволяват бързо и ефективно създаване на прототипи на продукти. На разположение на учениците са 12 чертожни маси и две модулни работни маси с по четири работни места. Оборудването включва лаптопи за работа в среда на AutoCAD и стереоскопични 3D лаптопи с инсталирани софтуерни приложения: Автомобилен техник, Автомобилна технология и Автомобилна поддръжка и ремонт.

ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ има над 60-годишна история. В училището в момента се обучават 211 ученици по професия „Техник по транспортна техника“, като от предстоящата учебна 2026/2027 година ще стартира обучение по нови професии: „Автомобилна техника и мехатроника“ и „Хибридни и електрически пътни превозни средства“.