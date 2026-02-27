Одобриха календарите за младежки дейности, културни събития и спорт на Плевен до май 2026 г.

Общинският съвет на Плевен одобри внесеното от общинската администрация предложение за Календар за младежките дейности, Календар за културни събития и Спортен календар на Община Плевен за периода януари – май 2026 г. Предложението бе втора точка в дневния ред на днешното заседание на местния парламент и прието с 36 гласа „за“ и 1 „въздържал се“, с промяна в проекта за решение за младежкия календар.

Поради липсата на държавен бюджет, а оттам и общински, и трите проекта са за първото полугодие на годината, посочи при представяне на предложението кметът д-р Валентин Христов.

Календарът за младежки дейности на Община Плевен до м. май 2026 г. включва 12 събития, като от първоначално внесения проект отпадна инициатива „Crazy kids те предизвиква: Хапвай смело - здравословно и вкусно!“ и добавена нова за празничния 24 май с участието на клуб „Северняци“ с хореограф Джейлян Демирев. Календарът включва още: Реализиране на първо издание на фестивала „Здравей, здраве!"; Ученическо изложение „Къде след 7-ми?" /18-19 март 2026 г./; „Първа пролет в Плевен" - почистване и боядисване на детски площадки; Великденско ателие; Домакинство на Национален кръг по физика /21-26 април 2026 г./; Фестивал на науката /последната седмица на м. май 2026 г./; и др.

Календарът за културни събития до м. май 2026 г. е с прояви в три раздела - „Традиционни, протоколни и регионални прояви“, „Културни събития с национално и международно значение“ и раздел три - „Други“.

Спортният календар на Община Плевен за първото полугодие е със заложени в него над 30 прояви в партньорство между Община Плевен, спортни клубове и организации. Сред тях са: Детски футболен турнир по повод празника на Плевен за деца до 4 клас; Масова спортна проява „Децата на Плевен спортуват“ и Флаш моб; отбелязване на 125 години Туристическо дружество „Кайлъшка долина“; Турнир по хандбал „Купа Плевен"; Масова спортна проява „Семейни игри в парка"; и др.

Без дебати съветниците приеха днес и предложения Общински годишен план за младежта за 2026 г. В него като стратегически цели са посочени неформалното обучение на младежи, насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не работят, не учат и не се обучават, да се повишава физическата активност, здравословния начин на живот, да се оказва подкрепа на културни дейности и творчество сред младите и др.