Кога Плевен ще има вода и има ли водна мафия: Отговорът от МОСВ

„Не мога да кажа или да прогнозирам дали другата година хората в Плевен ще имат вода. Виждам се, че са набелязани мерки, график, линеен график за ангажиментите на хората, които са пряко отговорни за тази работата. Ние имаме представител чрез басейнова дирекция, отбелязани са точни координати за бъдещи сондажи и координати, както и количества, които имат подземните води“. Това заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов пред БНР за безводието в Плевен и решението на проблема.

Той определи и като „приказки“ твърденията, че има водна мафия.

Как ще се реши проблемът с безводието в Плевен?

Генов обясни, че идеята за създаване на Национален борд за водите е да се съсредоточат правомощия и отговорности. Случаят е важен, защото отсега има политически и управленски ангажимент, което не е малко и трябва да се използва най-добрият капацитет от експерти за разрешаване на водната криза. Безводието е национален проблем през настоящето лято и ще бъде решено единствено с нашите идеи, коментира министърът. Ефектите от безводието не могат да се разделят на общински, държавни или на ВиК, защото хората страдат, добави Генов.

Той отбеляза, че състоянието на язовирите се следи на база ежедневна информация и е възможно хората да преценят въпреки напрегнатата обстановка какви са показателите. „Язовирите са малко по-добре от миналата година, но не искам да кажа, че са обнадеждаващи за следващата година. Язовирите за питейно-битово снабдяване са около 64%, язовирите за напояване са 29.14%, язовирите за енергетиката са 65%“, отчете Манол Генов. От януари до края на 2025 година политиката за водите ще бъде рестриктивна. Причината – големите заявки за напояване, закани се министърът.

Той добави, че много бавно ще бъдат напълнени язовирите през зимата заради промяната на климата и почти липсата на валежи през октомври месец. Направени са 160 проверки за незаконни количества за водовземане, като съставени актове от февруари-март досега. Идеята на МОСВ е да се облекчат много от земеделците, за да може те да обслужват нуждите си, добави още Манол Генов. Той сподели, че липсата на вода я отдава заради климатичните промени и заради остарялата и амортизирана водопроводна мрежа.

