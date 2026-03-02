Централната градска част на Плевен грее в червено и бяло

Общо 46 детски градини и училища подкрепиха организираната за трета поредна година от Община Плевен инициатива „Приятели на Баба Марта“. Идеята се радва на изключителна подкрепа и обединява деца, родители и институции около общата кауза – да съхраним българската традиция и да внесем празнично настроение в града ни.

Всяко учебно заведение украсява свое дърво по собствен проект и виждане, като Община Плевен поставя на дръвчето табела с името на детската градина или съответното училище. Празнично украсените дръвчета радват жители и гости на града в цялата централна градска зона – от Централна поща до ДКТ „Иван Радоев“ и Дом на книгата.

Благодарим на всички – деца, родители и учители, за тяхната подкрепа и участие. Това са:

- Детските градини: „Щурче“, „Юнско въстание“, „Слънце“, „Първи юни“, „Калина“, „Ралица“, „Кокиче“, „Славейче“, „Надежда“, „Трети март“, „Иглика“, „Дружба“, „Теменуга“, „Звънче“, „Снежанка“, „Зорница“, „Щастливо детство“ и филиал „Приказен свят“, „Чучулига“, „Пролет“

- Училищата: ОУ „Валери Петров“, СУ „Анастасия Димитрова“, НУ „Отец Паисий“, ОУ „Йордан Йовков“, НУ „Хр. Ботев“, СУ „Стоян Заимов“, НУИ „Панайот Пипков“, ОУ „Цветан Спасов“, ОУ „Васил Левски“, ОУ „Лазар Станев“, НУ „Единство“, МГ „Гео Милев“, ДФСГ „Интелект“, ПГ „Захарий Зограф“, ПГЛВ „Ал. Стамболийски“, ПГХВТ „Луи Пастьор“, ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ПГ по облекло и текстил „Христо Бояджиев“.

- Подкрепиха ни и от: Общоградското средношколско общежитие „Данаил Попов“както и ЦПЛР - ЦРД, ЦСОП „П. Р. Славейков“, ЦСРИ - РИУ.

- Тази година към инициативата на Община Плевен се присъединиха и ДГ „Вит“ и НУ „Христо Ботев“ - с. Дисевица, както и ОУ „Васил Левски“ в с. Беглеж.

Благодарим ви, че сте част от „Приятели на Баба Марта“!

Честита Баба Марта на малки и големи!

Бъдете здрави и усмихнати!

Ще допълваме албумите със снимки периодично.