Документални филми от водещи европейски продуценти ще бъдат представени в Плевен с вход свободен

Документални филми от водещи европейски продуценти, разказващи уникални истории за европейското изкуство и култура, за личности, оставили следа след себе си, както и за традиции от далечни кътчета на света, ще бъдат представени в Плевен на 20 март /петък/. Прожекциите са с вход свободен и ще се състоят в зала „Катя Попова“. Поканени са всички любители на пътешествията, документалното кино и силните истински истории.

Представянето на филмите пред плевенската публика е част от националното турне на документалната поредица „Без багаж“ с продуценти и създатели Биляна Траянова и Валери Белчински. За срещата на 20 март в Плевен те са избрали четири заглавия, адаптирани със субтитри и за хора с увреден слух. Филмите ще бъдат показани в две последователни прожекции:

Първа прожекция: Начало 10.30 часа, ще бъдат представени документалните филми „Морски цигани“ и „Китове и костенурки - завръщането“.

Втора прожекция: Начало 13.30 часа, ще бъдат представени филмовите заглавия „Коренни народи - Намибия“, „Диви и свободни“ и документалната лента „Изкуственият интелект и изкуството“.

Чрез визуалните разкази зрителите ще се потопят в света на археологията, науката, изкуството и културното наследство. Филмите разкриват и най-новите иновативни техники за изследване и съхранение на историческото богатство на Европа и света.

По време на срещата Биляна Траянова и Валери Белчински ще споделят и опит от създаването на успешни телевизионни формати и документални филми. Ще бъде представена и темата „Как новите технологии и AI променят археологията, историята и изкуството“.

Прожекциите в Плевен са част от проект, финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, и Национален фонд „Култура“ по Механизма за възстановяване и устойчивост.

В деня на прожекциите в Плевен ще бъде представена и книга с част от документалните разкази на „Без багаж“.