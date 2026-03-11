Община Плевен подписа колективен трудов договор с партньорите в системата на образованието

Колективен трудов договор /КТД/ за системата на предучилищното и училищното образование в община Плевен бе подписан днес от кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов и социалните партньори в сферата на образованието. Подписването на документа се състоя в заседателната зала на местната управа в присъствието и на заместник-кмета с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова.

Подписи под документа сложиха кметът д-р Валентин Христов, Красимир Кръстев - председател на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители при КНСБ, Искра Арабаджиева - председател на Регионалния координационен съвет на независимия учителски синдикат към КНСБ, Любомир Паскулов - председател на Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, и Емил Райков - представляващ Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

Кметът д-р Христов и представителите на синдикатите и работодателските организации на територията на общината изразиха готовност за ползотворно сътрудничество в реализиране на общинските политики за образование и подчертаха важността на социалния диалог и доверието.

Предмет на настоящия Колективен трудов договор са въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, които не са уредени с Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове. В документа се посочва още, че страните по него се задължават в хода на социалното партньорство да проявяват взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите си за осигуряване на необходимите условия за функциониране на системата на предучилищното и училищното образование.