Светлините на коледната елха в Плевен грейват на 1 декември

Коледен спектакъл „Къде е Дядо Коледа?” очаква малки и големи плевенчани на централния площад „Възраждане“ за церемонията по запалване светлините на елхата и откриването на Коледното градче. Спектакълът ще започне в 17.30 часа на 1 декември, понеделник.

Участие ще вземат актьорите Мариела Богданова и Иван Жунтовски от ДКТ „Иван Радоев”, Смесен хор „Звъника“ с ръководител Иванка Делийска, децата от Балетно-театрална школа „Spirit” с балетен педагог и хореограф Ирина Хаджиева, ученици от НУИ „Панайот Пипков” с ръководител Илиан Илиев и ученици от ОУ „Д-р Петър Берон”. Най-специален от гостите ще е самият Дядо Коледа.

След като грейнат светлинките на елхата, от 18.30 часа започва втори спектакъл, с който официално ще бъде открита ледената пързалка. В главните роли ще са изпълнителите от Балетната школа и Студио за класически танци при НЧ „Съгласие 1869” - Плевен, с главен художествен ръководител Маня Николова и певците от ВГ „Арлекино” с ръководител Виолета Боянова.

И тази година малките зрители ще бъдат зарадвани с лакомства.

Община Плевен кани на празника всички, които носят коледния дух в себе си!