Приеха промени в годишната Инвестиционна програма на Плевен

Изменение на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Плевен за 2025 година прие на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Промените бяха приети с 26 гласа „за“, 7 от съветниците гласуваха „въздържал се“, „против“ няма.

В края на годината планираните обекти се приключват като има останали средства, които се насочват към други обекти по необходимост, обясни при обсъждане на точката кметът д-р Валентин Христов. Изменението на Инвестиционната програма е във връзка с целесъобразното разходване на финансов ресурс от Целевата годишна субсидия за капиталови разходи и необходимостта от създаване на нов обект, както и вътрешни компенсирани промени на заложените средства за капиталови разходи. Промените се налагат, тъй като за някои обекти след сключване на договори за проектиране и авторски надзор са останали непропорционални средства за възлагане изготвянето на оценка за съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания на строежите, предвид същността и обема на конкретния обект. Новият обект е за изготвяне на проектна документация и издаване на разрешения за строеж.

След обсъждане приетото решение е, както следва:

- Изменя обект: „Технически инвестиционен проект /ТИП/, Оценка на съответствие на инвестиционен проект /ОСИП/ за обект "Реконструкция зала „Балканстрой“ - гр. Плевен", финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 60 000 лв., става 59 760 лв.;

- Изменя обект „ТП, ОСИП, авторски надзор, строителен надзор, СМР - Комбинирана детска площадка - по плана на с. Горталово“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 19 000 лв., става 18 400 лв.;

- Изменя обект „ТП, ОСИП, авторски надзор, строителен надзор, СМР - Комбинирана детска площадка, жк „Дружба", по плана на гр. Плевен", финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 19 000 лв., става 18 400 лв.;

- Изменя обект „Открита площадка за игра на петанк - по плана на гр. Плевен“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 28 500 лв., става 28 800 лв.;

- Изменя обект „ОСИП - Основен ремонт на дворно пространство и площадки за игра в детска ясла „Чайка", финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 600 лв., става 0 лв.;

- Изменя обект „ТП, ОСИП - Основен ремонт на градинка пред стадион „Белите орли", финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 58 400 лв., става 59 240 лв.;

- Изменя обект „ТП, ОСИП Основен ремонт на предгаров площад-градинка „Иван Миндиликов“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 60 600 лв., става 61 500 лв.;

- Създава обект „ОСИП за обект: „Изграждане на ул. „Странджа", финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 0 лв., става 1 350 лв.;

- Изменя обект „ТП, ОСИП - Реконструкция промишлен водопровод по ул. „Индустриална" и бул. „Георги Кочев", гр. Плевен", финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи - от 60 000 лв., става 58 650 лв.

Съветниците възложиха на кмета на Община Плевен да извърши всички правни и фактически действия, продиктувани от настоящото решение.