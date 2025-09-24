Община Плевен e в готовност да започне запръстяване на тлеещите огнища при блатата край Ясен

Община Плевен e в готовност да започне запръстяване на тлеещите огнища при блатата край с. Ясен и започна съгласуване на процедурата с РИОСВ, тъй като теренът е в защитени зони Натура 2000. Кметът д-р Валентин Христов изпрати запитване до директора на РИОСВ - Плевен инж. Зорница Йоткова, за становище относно предприемане на процедурата, след като до Община Плевен продължават да постъпват сигнали за задушлива миризма в района.

„Предприетите действия от страна на местната управа са на база становище, получено след разговор днес с директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РД „ПБЗН“/ комисар Станислав Атанасов“, информира кметът д-р Валентин Христов.

В становището от РД „ПБЗН“ се посочва, че пожарът в утайниците при бившата рафинерия „Плама“ е ликвидиран напълно в 01:25 ч. на 21.09.2025 г. от четири екипа с пожарни автомобили. Предприето е замерване на замърсяването на въздуха с мобилна лаборатория и уредите, с които разполагат. Не е отчетено превишаване нормите за съдържание на въглероден двуокис.

През следващите дни се извършва доизгасяване и омокряне на тлеещи огнища в района на блатата в близост до промишлените утайници. Този процес е продължителен и неефективен поради невъзможността в блатистата местност да напреднат пожарни автомобили и служители.

Към 24.09.2025 г. в района продължава да има тлеене и димоотделяне. Същото е в средата на блатото и не може да предизвика материални щети. Предвид гореизложеното и с цел предотвратяване на екологични щети и проблеми за живеещите в близките населени места, би могло да се предприеме запръстяване на района на блатата или затрупване на тлеещите огнища с инертни материали. Тези действия следва да се предприемат след съгласуване с РИОСВ – Плевен.