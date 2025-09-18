Стана ясно годна ли е за пиене водата в Плевен

Водата в Плевен може да се ползва за питейно-битови нужди. Това съобщиха от ВиК в града. Във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на дружеството извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на град Плевен, от утвърдени от РЗИ мониторингови пунктове. Те се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще внесе три предложения за разглеждане от Общинския съвет, стана известно по време на вчерашното ѝ заседание. Те са на инж. Стефан Лишковски, който е обобщил становища на Басейнова дирекция и Напоителни системи; на гражданско сдружение „Контракорупция“ за изразходването на средствата и на арх. Красимир Попов и Регионалната колегия на Камарата на архитектите относно проектирането. Предложенията се отнасят до краткосрочните, средносрочни и дългосрочни мерки.