Проблемът не е липсата на вода, а нейното пилеене: Бивш екоминистър с критики за водната криза

"Виждаме кражба на вода и си мълчим. Ние сами не пестим водата, като национално богатство. При нас сега проблемът не е толкова липсата на вода, а пилеенето на вода", Това заяви бившият министър на околната среда и водите Евдокия Манева пред bTV за безводието в Плевен. 60% от водата средно се излива в нищото, добави тя. Още: 4 години суша и работата на кметовете: Отговорът на екоминистъра за безводието и течовете на ВиК

Безумни опити за разрешаване на водната криза

Още: Пеевски настоя за спешен отговор от Желязков и го получи

Според нея всичко е в резултат на лошото управление и безотговорността на институциите. "Управляващите се опитват да излязат от ситуацията с Национален борд по водите. След това внесоха в Народното събрание Закон за ВиК, което също е абсурдно", оцени Манева. Тя посочи, че управлението на ВиК е под всякаква критика.

Тя смята, че МРРБ не трябва да има отношение към управлението на водите. Трябва да има борд, но той да бъде професионален. Това не е работа на политици, които си нямат хал хабер от какъвто и да било борд за водите, по думите на бившия министър на околната среда и водите.

Евдокия Манева заяви още, че министърът на околната среда и водите, както и министърът на регионалното развитие никога не са били в синхрон по отношение на управление на водите независимо кои хора са заемали постовете на министрите.

Евдокия Манева смята, че до Нова година може да се закърпи положението с водите, за да има някаква ПР акция.

Още: Плевен очаква резултатите от втория сондаж за водата