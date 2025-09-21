Пожарът край Плевен е локализиран

Пожарът, който избухна вчера край Плевен, е локализиран. Около полунощ огнеборците са успели да овладеят огъня, съобщиха от общината.

Няма опасност пожарът да се разпространи. Продължава гасенето на локални огнища, като през цялата нощ районът беше наблюдаван от дежурни екипи.

Пожарът, възникна в района на бившата рафинерия "Плама". Периодично се правят замервания - резултатите показват безопасни стойности.

