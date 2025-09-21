Войната в Украйна:

Пожарът край Плевен е локализиран

21 септември 2025, 08:28 часа 253 прочитания 0 коментара
Пожарът, който избухна вчера край Плевен, е локализиран. Около полунощ огнеборците са успели да овладеят огъня, съобщиха от общината.

Няма опасност пожарът да се разпространи. Продължава гасенето на локални огнища, като през цялата нощ районът беше наблюдаван от дежурни екипи.

Пожарът, възникна в района на бившата рафинерия "Плама". Периодично се правят замервания - резултатите показват безопасни стойности. 

