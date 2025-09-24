Войната в Украйна:

Пожар в бивша рафинерия евакуира хората в Плевен

24 септември 2025, 09:13 часа 776 прочитания 0 коментара
Пожар в бивша рафинерия евакуира хората в Плевен

Големият пожар край бивша рафинерия край Плевен доведе до опасно замърсяване на въздуха. Семейства се евакуираха, но има и хора с малки деца, които няма къде да отидат. От РИОСВ-Плевен заявиха, че са отчели завишени стойности на фини прахови частици. Пожарът в бившата рафинерия "Плама" избухна в събота. Пламъци от горящи треви са се прехвърлили в утайници на изоставеното предприятие, в което все още има отпадъчни петролни продукти. 

ОЩЕ: Задушлив дим: Пожар на незаконно сметище обгази Пловдив

"Не може да се диша"

"Опитваме се да се евакуираме, но семействата ни живеят тук, в тази отрова, която вече трае 5 дни. Заради нерегламентирани сметища пламва пожар, който се пренася през бившата рафинерия "Плама" и там се запалват стари утайници. Според данни на пожарната са засегнати около са 2000-3000 км. м. За часове всичко това беше в черен гъст дим", разказа жител на село Дисевица.

Майка на 4-годишно дете сподели в ефира на Нова телевизия, че са се евакуирали в съседно село, но там то не може да ходи на градина. "Положението е непоносимо, тъй като не може да се диша", каза жената.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според жителите на село Дисевица миризмата е толкова силна, че мнозина носят маски и отказват да отварят прозорците вече дни наред.

Кметът на село Ясен настоя институциите да предприемат по-спешни мерки, а общински съветник обясни, че положението е овладяно и няма опасност за хората.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Плевен рафинерия мръсен въздух пожар
Още от Плевен
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес