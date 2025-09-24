Пожар в бивша рафинерия евакуира хората в Плевен

Големият пожар край бивша рафинерия край Плевен доведе до опасно замърсяване на въздуха. Семейства се евакуираха, но има и хора с малки деца, които няма къде да отидат. От РИОСВ-Плевен заявиха, че са отчели завишени стойности на фини прахови частици. Пожарът в бившата рафинерия "Плама" избухна в събота. Пламъци от горящи треви са се прехвърлили в утайници на изоставеното предприятие, в което все още има отпадъчни петролни продукти.

ОЩЕ: Задушлив дим: Пожар на незаконно сметище обгази Пловдив

"Не може да се диша"

"Опитваме се да се евакуираме, но семействата ни живеят тук, в тази отрова, която вече трае 5 дни. Заради нерегламентирани сметища пламва пожар, който се пренася през бившата рафинерия "Плама" и там се запалват стари утайници. Според данни на пожарната са засегнати около са 2000-3000 км. м. За часове всичко това беше в черен гъст дим", разказа жител на село Дисевица.

Майка на 4-годишно дете сподели в ефира на Нова телевизия, че са се евакуирали в съседно село, но там то не може да ходи на градина. "Положението е непоносимо, тъй като не може да се диша", каза жената.

Според жителите на село Дисевица миризмата е толкова силна, че мнозина носят маски и отказват да отварят прозорците вече дни наред.

Кметът на село Ясен настоя институциите да предприемат по-спешни мерки, а общински съветник обясни, че положението е овладяно и няма опасност за хората.