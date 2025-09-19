Кметовете на Плевен и на Ловеч проведоха работна среща по проблема с водата

"Реализиране на мерки за реконструкцията на вътрешните водопроводни мрежи в Плевен и Ловеч в най-кратки срокове с цел намаляване на загубите е приоритет в момента и за двете общини“. Това заявиха днес кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и кметът на Община Ловеч Страцимир Петков. Работната среща между двамата се състоя в сградата на местната управа в Плевен непосредствено след петъчното заседание на Кризисния областен щаб по проблемите с безводието в града.

„С Ловеч сме в непрекъснат контакт от началото на водната криза и работните срещи са с цел обсъждане и намиране на решение на общия проблем с безводието. Магистралният водопровод „Черни Осъм“ е основен източник на питейна вода и за Плевен, и за Ловеч, затова приоритет и за двете общини е в кратки срокове да бъдат подменени вътрешните водопреносни мрежи“, посочи кметът на Плевен д-р Валентин Христов.

„Днешният ни разговор с д-р Христов бе основно за проблеми, свързани със състоянието на магистралния водопровод „Черни Осъм“, от който и двете общини черпим вода. Въпросът е жизненоважен и за двата града, тъй като водопроводът осигурява немалки количества вода, особено необходими по време криза. През пролетта захранва и голяма част от водопреносната мрежа на Плевен. Задачата на двете общини е в кратки срокове да ремонтираме вътрешните си водопреносни мрежи с цел намаляване на загубите“, посочи и кметът на Ловеч Страцимир Петков.

По време на разговора и двамата кметове подчертаха важността на обединяване на усилията и сътрудничество с всички отговорни институции и държавата при реализиране на необходимите мерки за решаване на общия проблем с водата.