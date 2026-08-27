Община Плевен представи проекта за Бюджет 2026 на публично обсъждане

Община Плевен проведе публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2026 г. на 26 август в общинската Конферентна зала в сграда „Гена Димитрова”. Заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев и заместник-кметът с ресор „Финансово-стопанска дейност“ Евгени Генов отговаряха на въпроси, бяха представени конкретните параметри по дейности за текущата финансова година. В залата присъстваха още заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова, секретарят на Община Плевен Соня Ганева, екипът на общинската дирекция „Финансов и стопански контрол“, представители на Общинския съвет в лицето на неговия председател доц. д-р Иван Малкодански и съветници, журналисти.

В изпълнение на действащите повече от половин година нормативни актове през 2026 г. /без да има Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 год./ за законосъобразност на извършване на разходите от бюджета бяха внесени в Общински съвет - Плевен предложения от общинската администрация и бяха приети важни решения, свързани с определяне на обектите в Инвестиционната програма, Календар на културните събития, Спортен календар и Календар за младежките дейности.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2026 год. е 114 296 136 евро. Приходите за държавни дейности са 74 781 419 евро, а местните приходи са 39 514 717 евро.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година за Община Плевен са предвидени средства в размер на 74 456 651 евро. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 69 036 051 евро; трансфери за местни дейности – 3 181 500 евро /в т.ч. обща изравнителна субсидия и зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/, целева субсидия за капиталови разходи – 2 239 100 евро, други целеви разходи за местни дейности - 382 000 евро.

Проектът за местни приходи по бюджета на Община Плевен за 2026 година е в размер на 39 514 717 евро. Очакваните приходи от имуществени и други данъци са 12 420 500 евро, като с най-голям относителен дял е данък върху недвижимите имоти – 5 200 000 евро. Планираните неданъчни приходи са 12 220 981 евро.

В раздел „Трансфери” се планират средствата за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев”, Плевенска филхармония и за съфинансиране на одобрени инвестиционни проекти, както и собствения принос в реализирането на проекти по Оперативните програми на Европейски съюз. Общият размер на тези трансфери е (-) 982 865 евро.

Разходите са с общ размер 114 296 136 евро. Предвидените за делегирани от държавата дейности за 2026 г. средства са общо 69 036 051 евро - с най-голям дял е функция „Образование“ с 48 911 353 евро. Средствата за социални грижи тук са 5 813 596 евро, за „Здравеопазване“ - 5 896 470 евро. Разходите за Местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 39 514 717 евро, разпределени по съответните функции.

За финансиране на инвестиционната програма през 2026 г. се разчита на собствени приходи, на целева субсидия от Републиканския бюджет, преходни остатъци от предходни периоди, проекти от Инвестиционната програма за общини, както и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз /ЕС/. Инвестиционните намерения поименно са отразени в програмата за 2026 г., която е публикувана на електронната страница на Община Плевен тук: https://pleven.bg/uploads/posts/4investitsionna-programa-2026.pdf

Проектобюджет`2026 на Община Плевен предстои да бъде внесен в Общинския съвет.