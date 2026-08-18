Доброволното формирование при Община Плевен помогна при гасене на пожар край село Беглеж

Доброволното формирование при Община Плевен се включи в гасенето на полски пожар, разразил се на 15 август (събота) в местността „Кремика“ в землището на село Беглеж. Ръководител на звеното „Ралево 112“ е Митко Николов.

Сигналът за необходимост от допълнителна помощ е подаден от оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен до оперативния дежурен на Община Плевен. Доброволното формирование е активирано в 11.30 часа и е работило на терен до 18.25 часа. Основната задача на доброволците е била да подпомогнат екипите на РС ПБЗН – Плевен, като осигуряват допълнително снабдяване с вода за гасенето на пожара, както и необходимата помощ с личен състав и наличната техника.

В гасителните действия са участвали доброволците Митко Николов, Асен Гетов, Габриела Гетова, Петър Петров, Трифон Цветанов, Милен Милчев, Калин Тончев, Володя Килявски и Мариян Петков.

За овладяване на пожара доброволното формирование е разчитало и на товарен автомобил „Форд Карго“ – цистерна с мотопомпа за гасене на пожари, както и „Форд Рейнджър“, оборудван с цистерна и мотопомпа.

Пожарът е бил на територия на община Плевен. Няма информация за застрашени хора, като не се е наложила евакуация на население или имущество.

Участието на общинското доброволно формирование е пореден пример за значението на добрата координация между общинските структури и професионалните екипи за пожарна безопасност при възникване на извънредни ситуации. Благодарение на своевременното активиране на доброволците и наличната техника е осигурена допълнителна подкрепа на пожарникарите при овладяването на огнената стихия.