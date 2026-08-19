Община Плевен постави въпроси за довеждащия водопровод и обходния път на града

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев участваха днес в среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, на която бяха обсъдени ключови инфраструктурни въпроси за областите Плевен и Ловеч. Домакин на форума в зала „Плевен“ бе областният управител Иван Петков.

По време на разговора д-р Валентин Христов постави пред министър Шишков две важни за Плевен теми - необходимостта от подмяна на довеждащия водопровод и изграждането на обходен път на града, който да изведе тежкотоварния трафик извън Плевен при пускането на автомагистрала „Хемус“.

Във връзка с усилената работа на Община Плевен по реконструкцията на вътрешната ВиК мрежа и изпълнението на набелязаните средносрочни мерки за подобряване на водоснабдяването, д-р Валентин Христов подчерта, че от съществено значение е да бъде решен и проблемът с довеждащия водопровод. В отговор министър Шишков заяви, че в този случай е необходимо генерално решение на проблема и правителството работи за изграждането на изцяло нов довеждащ водопровод за Плевен. Работи се и за изграждане на пречиствателна станция, чрез която да се ползва водата от язовир Горни Дъбник.

Втората тема, повдигната от кмета на Плевен, бе необходимостта от изграждането на обходен път, който да поеме транзитния и тежкотоварния трафик извън града. Подчертана бе важността на проекта както за бъдещата транспортна свързаност на Плевен, така и за ограничаване на натоварването върху градската пътна инфраструктура. „Обходен път на Плевен трябва да се построи, без значение дали и кога ще бъде готова автомагистрала „Хемус“, посочи министър Шишков. Въпросът за трасето на обходния път ще бъде обсъден и на работна среща в министерството следващата седмица.

Днешната среща в Плевен се проведе в рамките на инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Регионите говорят“, която стартира с посещения в областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен. Целта е чрез пряк диалог между централната и местната власт да бъдат обсъдени приоритетните инфраструктурни проекти и да се търсят решения за преодоляване на пречките при реализацията им.

Основни акценти в дискусията на местно ниво бяха състоянието на пътната инфраструктура в региона и конкретни проблемни пътни участъци, транспортната свързаност на Северна България, както и въпроси, свързани с водоснабдяването. В срещата участваха кметове на общини от областите Плевен и Ловеч, народни представители от 15-и МИР – Плевен, както и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Български ВиК холдинг“.