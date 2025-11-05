Община Плевен: Тренировките в зала „Спартак“ няма да бъдат прекъсвани по време на ремонта ѝ

Тренировките в зала „Спартак“ няма да бъдат прекъсвани по време на ремонта, който предстои да започне до дни по проекта за енергийното ѝ обновяване. Ремонтните дейности и тренировъчният процес ще вървят паралелно. Залата няма да бъде затваряна.

Това заяви днес заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев на инициираната от Община Плевен среща с представители на спортните клубове, ползващи базата на многофункционална спортна зала „Спартак“ и с участието на фирмата – изпълнител на ремонта, строителния надзор, Инспекцията по труда, отдел „Спорт“ при Община Плевен, ОП „Жилфонд“ и Ученическата спортна школа в Плевен. Повод за срещата бе да се даде ясна информация относно организацията на предстоящите ремонтни дейности и да се уверят спортните клубове, че тренировъчният процес няма да бъде прекъсван.

„Имате категоричното ни уверение, че няма да има прекъсване на тренировъчния процес. Няма да затваряме залата. В понеделник лично аз, заедно с представител на фирмата-изпълнител, ще направи оглед на място, за да бъде уточнен графикът на дейностите и необходимото съдействие от страна на клубовете. Работата ще се извършва поетапно, като ремонтните дейности ще се съобразяват с графиците на клубовете. Ще се вземат и всички необходими мерки с оглед безопасността на децата, които тренират“, заяви заместник-кметът Христо Кочев.

От отдел „Спорт“ информираха, че при необходимост Община Плевен ще осигури съдействие чрез общинската фирма „Жилфонд“, Ученическата спортна школа и училища на територията на града, които могат да предоставят своя спортна база за временно ползване.

„Най-големите ни притеснения бяха, че залата ще бъде затворена. Радваме се, че днес чухме най-добрата възможна новина – че тренировките ще продължат. С каквото можем, ще съдействаме“, заявиха от своя страна представителите на клубовете.

В момента в зала „Спартак“ тренират 14 спортни клуба от 11 вида спорт, в които се подготвят 999 млади спортисти.

Община Плевен подписа договор за реализация на проекта „Енергийно обновяване на многофункционална спортна зала „Спартак“, гр. Плевен“ през април 2024 г. Проектът е одобрен за финансиране по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. След проведена обществена поръчка за изпълнител на строително-монтажните дейности е избрано дружеството ДЗЗД „Ерстбилд“. Договорът с него е подписан на 28.10.2025 г. Срокът за изпълнение на възложените СМР е 130 календарни дни, като крайният срок е не по-късно от 30 април 2026 г.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани редица дейности за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на условията в спортната зала, включително:

- подмяна на дограмата с високоефективна;

- топлоизолация на външните стени и покрива;

- изграждане на нова фотоволтаична централа за производство на енергия от възобновяеми източници;

- модернизация на отоплителните, вентилационните и водопроводни инсталации;

- подмяна на всички осветителни тела с нови LED системи;

- осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез подвижни платформи и нови санитарни помещения за хора в неравностойно положение.

Предвидените мерки ще осигурят по-комфортна и енергийно ефективна спортна среда, която ще удължи експлоатационния живот на сградата и ще намали разходите за поддръжка.