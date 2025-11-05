Любопитно:

Служителка на истината: Българската писателка, хвърлила оставка като вицепрезидент на България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Блага Димитрова е поетеса, писателка, преводач и литературен критик, както и първият вицепрезидент на България в периода 1992 - 1993 г. За известен период по време на тоталитарния режим й е забранено да публикува творбите си заради дисидентските ѝ възгледи. Носител на множество български и международни литературни награди и отличия.

Кратки биографични данни

Родена на 2 януари 1922 г. в Бяла Слатина, през 1941 г. Блага Димитрова завършва класическия отдел на Първа девическа гимназия в София с латински и старогръцки език. През 1945 г. завършва "Славянска филология" в Софийския университет, а през 1951 г. защитава дисертация в Литературния институт "Максим Горки" в Москва, на тема "Маяковски и българската поезия".

Литературна дейност и по-известни творби

Започва да публикува стихове още като ученичка в списание "Българска реч" през 1939 г.

Дълго време работата й е свързана с издателства и редакционна дейност.

Много от творбите й са преведени на над 20 езика. 

Тук няма да можем да изредим всичките й произведения, но ще споменем само някои от по-известните:

  • романите "Отклонение" (1967) и "Лавина" (1971), по които са заснети филми
  • "Лице" (1981), който по времето на тоталитарния режим е забранен от цензурата
  • "Пътуване към себе си" (1965), считан за един от важните ѝ прозорци към себе си, посветен на духовна тематика

Между 1987 и 1989 г. по нареждане на тогавашната власт е забранено да се публикуват творбите й. По-късно Димитрова получава множество български и международни литературни награди и отличия, включително Хердерова награда и орден "Стара планина" I степен.

През 1991 г. името й е официално вписано в американската енциклопедия на трансконтиненталните писателки и поетеси "Encyclopedia of Continental Women Writers", където присъстват имената на още две българки – Ваня Петкова и Елисавета Багряна.

Политическа и обществена дейност

В края на 1980-те, когато в България започват промени, Блага Димитрова се ангажира с граждански и опозиционни прояви.

Тя е сред учредителите на неправителствените организации "Комитет за защита на Русе" (1988) и на "Клуб за гласност и демокрация" (1988).

След промените участва в Съюза на демократичните сили (СДС) като през 1991 г. става народен представител в XXXVI обикновено народно събрание от парламентарната група на СДС.

Вицепрезидент на България

През 1992 г. е първият пряко избран вицепрезидент след демократичните промени - в екип с президента Желю Желев, но след година и половина от петгодишния мандат подава оставка поради разногласия с президента Желев.

Умира на 2 май 2003 г. след тежък инсулт и здравословни усложнения, свързани с онкологично заболяване.

