В Русия смениха методиката за мерене и рейтингът на Путин тръгна нагоре

За първи път от две седмици руската социологическа агенция ВЦИОМ (Руският център за изследване на общественото мнение) публикува данни за рейтингите на одобрение за руската власт. Последната актуализация беше чак на 24 април и тогава, за седма поредна седмица, рейтингът на руския диктатор Владимир Путин падаше надолу. Сега обаче, след половин месец пауза вече не е така - но и меренето на рейтинга не се прави както досега.

ВЦИОМ обяви промяна в методологията си: в допълнение към телефонните анкети, социолозите започнаха да провеждат анкети и на място. С други думи - в първия вариант има по-сериозен елемент на анонимност, докато анкетите лице в лице не предполагат такова нещо. Руската социологическа агенция обаче казва, че си променила методиката заради ограниченията в комуникациите (включително Интернет), разпространението на спам филтри и увеличаването на телефонните измами, което е карало руснаците да отговарят по-рядко на обаждания от непознати номера. Социолозите смятат, че новата методология ще даде по-надеждни данни, включително чрез анкетиране на възрастни хора и труднодостъпни групи.

Според данните, публикувани на 15 май, 72,1% от анкетираните са изразили доверие във Владимир Путин, докато рейтингът му на одобрение е 66,8%.

Партията на Путин "Единна Русия" също "се радва" на повишение на рейтинга - вече е 31,2%, след като беше паднал под 30%.

Източник: ВЦИОМ