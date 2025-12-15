Празнично коледуване и благотворителна кауза на сесията на Общински съвет - Плевен

В навечерието на светлите коледни и новогодишни празници последното за годината заседание на Общинския съвет - Плевен започна с посрещане на скъпи гости - деца от образователни институции в града и представители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Деца от Кръжока по приложна дейност към Центъра за работа с деца - Плевен изненадаха общинските съветници и присъстващите в зала „Гена Димитрова“ с ръчно изработени коледни сувенири. Подаръците с послания бяха раздадени преди началото на сесията от 8-годишната Марина Василева и 9-годишната Калина Вълова - ученички в ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен, които отправиха празничен поздрав от името на всички деца от кръжока.

Традицията на коледуването пресъздадоха малките коледари от подготвителна четвърта група на Детска градина „Иглика“ – гр. Плевен, с директор Албена Цончева. По стар български обичай те отправиха към домакините пожелания за здраве, берекет, късмет и благополучие. На Общинския съвет бе поднесена и празнична погача. „Хубаво е, когато пазим традициите и учим децата си на тях. Бъдете здрави и нека новата година донесе радост във всеки дом“, пожела на малките гости председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански. Той, заедно с кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов, изпратиха децата и с подарък - пакети с лакомства.

С благотворителен щанд по време на заседанието гостува и екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания (ЦСРИДУ) - Плевен. „Тук сме, за да потърсим подкрепа за нашата кауза – осигуряване на допълнителни рехабилитационни и арт терапевтични дейности за деца със затруднения. Сувенирите, които предлагаме, са изработени от екипа на Центъра, от ДГ „Надежда“ и наши приятели от два пенсионерски клуба“, сподели Габриела Ованесян, директор на ЦСРИДУ - Плевен. Благотворителен щанд в подкрепа на каузата ще бъде разположен и в Благотворителната къщичка на Община Плевен в Коледното градче на пл. „Възраждане“ на 17 декември (сряда), както и на 19 декември по време на Фермерския пазар.