Заради безводието: Море от празни бутилки заля общината в Плевен (ВИДЕО)

Гневни граждани излязоха на протест пред сградата на Община Плевен заради безводието и наложения режим в града. Хората нямат вода по 19-20 часа на ден. Затова те заляха площада пред общината с море от туби и шишета, които хвърчаха към входа, за да покажат, че повече няма да търпят. Недоволните попитаха и защо не е започнал ремонт на водопроводната мрежа.

Протестиращите затрупаха с празни пластмасови туби и шишета от вода вратата на сградата на местната администрация и скандираха "Искаме вода". По думите им не е допустимо в 21 век да нямаме вода и да живеят така.

Хората в града настояват за конкретни действия и добавят, че оттук нататък ще следят всичко под лупа – проекти, срокове, фирми. При най-малкото бездействие или несъответствие гражданите ще се обръщат към по-високи инстанции.

Кога най-рано може да има вода?

Припомняме, че миналата седмица в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се състоя среща с министър Иван Иванов и кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч по повод проблема с безводието.

"От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци", обяви регионалният министър Иван Иванов. Министърът каза още, че е постигнато съгласие за промени в проектите на Плевен, за да може още от есента на най-критичните точки в града, заедно с "ВиК - Плевен", да започне подмяната на водопроводите, за да спрат загубите, които основно пречат на нормалното подаване на вода в града. При намален дебит по водопровода "Черни Осъм" и ниски загуби по магистралния водопровод, имаме 80 процента загуби в града, посочи министърът.