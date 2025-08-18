Срещата Тръмп-Путин:

Заради безводието: Море от празни бутилки заля общината в Плевен (ВИДЕО)

18 август 2025, 07:05 часа 350 прочитания 0 коментара
Заради безводието: Море от празни бутилки заля общината в Плевен (ВИДЕО)

Гневни граждани излязоха на протест пред сградата на Община Плевен заради безводието и наложения режим в града. Хората нямат вода по 19-20 часа на ден. Затова те заляха площада пред общината с море от туби и шишета, които хвърчаха към входа, за да покажат, че повече няма да търпят. Недоволните попитаха и защо не е започнал ремонт на водопроводната мрежа.

Протестиращите затрупаха с празни пластмасови туби и шишета от вода вратата на сградата на местната администрация и скандираха "Искаме вода". По думите им не е допустимо в 21 век да нямаме вода и да живеят така.

ОЩЕ: Кога спират водата днес в Плевенско

Хората в града настояват за конкретни действия и добавят, че оттук нататък ще следят всичко под лупа – проекти, срокове, фирми. При най-малкото бездействие или несъответствие гражданите ще се обръщат към по-високи инстанции.

Кога най-рано може да има вода?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че миналата седмица в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се състоя среща с министър Иван Иванов и кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч по повод проблема с безводието.

ОЩЕ: Безводието в Плевен: Регионалният министър каза кога най-рано може да започнат действия

"От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци", обяви регионалният министър Иван Иванов. Министърът каза още, че е постигнато съгласие за промени в проектите на Плевен, за да може още от есента на най-критичните точки в града, заедно с "ВиК - Плевен", да започне подмяната на водопроводите, за да спрат загубите, които основно пречат на нормалното подаване на вода в града. При намален дебит по водопровода "Черни Осъм" и ниски загуби по магистралния водопровод, имаме 80 процента загуби в града, посочи министърът. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
протест Плевен безводие без вода режим на водата
Още от Плевен
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес