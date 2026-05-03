Автогарите няма да затварят, кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение

03 май 2026, 16:10 часа 542 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пловдив
След интензивни разговори през почивните дни кметът на Пловдив Костадин Димитров, изпълнителният директор на "Хеброс бус" Юлия Москова и заместникът й Веселин Дошков - собственици на автогарите "Юг" и "Север", намериха решение, което да предложат на Общинския съвет.

В разговорите участие взе и директорът на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив Илиан Иванов.

По време на срещите бяха обсъдени възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. В резултат на проведения диалог бе намерено решение, което ще бъде предложено за разглеждане от Общинския съвет. Предвижда се частична промяна на Решение №11 на Общински съвет – Пловдив от 30.04.2026 г. в частта, касаеща автогара „Юг“.

За автогара „Север“ предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците.

Процесът за преместване на автогара „Север“ в района на жп гара „Филипово“ вече е започнал, като са проведени разговори с представители на НКЖИ.  Среща по въпроса ще бъде търсена с новото ръководство на Министерство на транспорта.

„Още от първия момент положихме усилия да бъде намерено решение в интерес на гражданите и транспортното обслужване на града. Проведохме конструктивни разговори и постигнахме съгласие по стъпките, които ще предложим на Общинския съвет“, заяви кметът Костадин Димитров.

Елин Димитров
