Полицейска акция в Община Пловдив

Община Пловдив е под полицейска блокада, съобщава БНТ. Пред сградата има два автомобила на жандармерията и униформени служители. Достъпът на граждани до администрацията е спрян. В момента поемни лица и разследващи проверяват документацията на общината. От Областната дирекция на полицията уточниха, че не участват в акцията.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров е влязъл в сградата около 10:00 часа и заяви, че няма информация за случващото се, но очаква да разбере повече съвсем скоро.

От Окръжната прокуратура - Пловдив заявиха, че нямат отношение към случващото се. По първоначална информация става въпрос за европейски проекти и свързано с тях финансиране, реализирани в минал мандат. Още: Полицейски акции в Община Несебър и Бургас след потопа в "Елените" и данните за незаконно строителство

Според БНТ Европейската прокуратурата разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Града под тепетата, финансиран с евросредства.

Контрактът е сключен от предишния кмет. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.

Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на сегашния градоначалник Костадин Димитров. Още: Зрелищен арест на пъпа на София (СНИМКИ)

По непотвърдени данни на местния сайт "Трафикнюз", униформени има почти на всеки етаж, а проверката е свързана с проведени обществени поръчки. Разследващите са поискали достъп до документация по конкретни процедури.

Според информацията по-рано сутринта от сградата е излязъл заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов, който е бил придружен от униформен служител до Партийния дом в града, където се помещава част от останалата ресорна администрация.