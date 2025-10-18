Скръбна вест! Почина легендарен халф на Левски, който игра при незабравимото 7:2 срещу ЦСКА

Скръбна вест за българския футбол! Бившият полузащитник на Левски Кръстьо Богданов си отиде от този свят на 79-годишна възраст. Той има 65 мача със "синята" фланелка, с която е ставал и носител на Купата на България. Най-запомнящият двубой в кариерата му несъмнено е незабравимият успех на Левски със 7:2 срещу Вечния врага ЦСКА през ноември 1968 година. Тогава Богданов излиза с номер 6 на гърба в центъра на полузащитата.

Почина Кръстьо Богданов!

Той заменя контузения Александър Миланов. По-късно неговата фланелка с №6 остава единствената запазена на футболист на Левски от въпросния мач. През 2022 година тя беше дарена на музея на “сините”. Кръстьо Богданов е защитавал цветовете още на Спартак (Пловдив) и Марица (Пловдив).

"17 октомври 2025 г. внезапно си отиде човек, когото никога няма да забравим — Кръстю Петров Богданов. Обичан съпруг, баща, дядо, брат, приятел и свекър. Трудолюбив, интелигентен, с остър ум и памет, с чувство за хумор и онзи рядък вид доброта, която се усеща дълго, след като човекът вече го няма. Кръстю беше тих, но присъствието му се усещаше силно.

Благ, спокоен, справедлив, винаги готов да помогне. Той беше щастлив, когато беше сред близките си – обожаваше да си говори със синовете и внуците си, да им разказва, да ги учи, да им предава от това, което сам притежаваше – опит, доброта, разбиране и любов. Беше техният опора и гордост. Животът му беше отдаденост — към семейството, към приятелите, към футбола, който беше неговата голяма любов", написаха от Haskovo.net.

Поклонението ще се състои на 19 октомври 2025 г. (неделя) от 12:00 ч. в храм „Св. Архангел Михаил“ (параклиса) в гробищния парк на гр. Кърджали, а погребението — от 13:00 часа.

