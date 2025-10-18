Войната в Украйна:

Омбудсманът сезира Терзиев заради застрояване на Боянското блато

18 октомври 2025, 12:50 часа 509 прочитания 0 коментара
Омбудсманът Велислава Делчева настоява за незабавно спиране на застрояването и защита на Боянското блато, съобщават от пресцентъра на институцията. Тя е сезирала сезира кмета на София Васил Терзиев, главния архитект на Столична община Богдана Панайотова и председателя на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет Севделина Петрова.

Какво казва омбудсманът?

Делчева изтъква, че е необходимо да бъде оценен хидрогеоложкият риск при издаване на виза за проектиране и разрешение за строеж за имоти, които попадат в територията на проектните граници на Боянското блато. Делчева напомня, че това е в съответствие с мерките, предвидени в управленската програма на Столична община за периода 2023-2027 г.

Освен това тя настоява, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), за незабавно спиране на извършваните изкопни дейности и строително-монтажни работи, както и за налагане на временна строителна забрана върху местността.

Омбудсманът е сезиран по казуса от Сдружение "Защита на Боянското блато". Гражданите са разказали, че още през 2021 г. са внесли в Столична община предложения за строителна забрана и изменение на устройствени планове, с цел опазване на единствената естествена влажна зона в границите на София. Такова предложение е внесено и този месец. 

Те посочиха, че възложеното през 2021 г. от общината на "Софияплан" проучване е доказало, че Боянското блато е ценна екологична територия с над 140 вида птици, част от които застрашени и защитени.жОт сдружението подчертаха, че през 2022 г. Общинският експертен съвет е приел и хидроложки изследвания, доказващи наличието на постоянен воден обект. Гражданите са внесли и подписка с над 1500 подписа с настояване за промяна в устройствените планове.

В понеделник, 20 октомври т.г., от 10.00 ч., Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичния общински съвет ще проведе извънредно заседание по казуса с Боянското блато, а от Сдружението организират мирен протест за защита на територията.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
