Кирил Петков атакува Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му тежи думата

Бившият министър-председател и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков остро разкритикува лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов. "Всеки мъж струва, колкото му тежи думата!", заяви Петков по адрес на Трифонов в социалнате мрежа "Фейсбук". Думите му идват в резултат на това, че лидерът на ИТН не си е спазил думата и въпреки, че беше подписал санитарния кордон срещу Делян Пеевски, накрая направи коалиция с него и с лидера на ГЕРБ-СДС и бивш премиер Бойко Борисов.

Ето какво гласи цялата публикация на Кирил Петков. "Когато лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов подписа „санитарния кордон“ срещу участието на санкциорания по "Магнитски" от Великобритания и САЩ лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в правителството, написа това изречение като част от поста в личния си профил: „Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с Ново начало. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме. Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена.".

