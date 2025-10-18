Гърция пред опасност от наводнения

Властите в Гърция предупреждават за проливни дъждове и опасност от наводнения днес и утре. От Гражданската защита информират, че в следващите 24 часа проливни дъждове обхващат почти цялата страна с опасност от наводнения. В Северна Гърция се запазва мрачното време, но спират днес дъждовете, съобщават синоптиците.

Още: В Гърция: Плуваш сред отпадъци, смрад и кафява вода

Силен вятър и проливни дъждове в Гърция

Още: Над 40 загинали, десетки изчезнали: Мексико брои жертвите след пороите

Силен вятър и проливни дъждове днес завладяват района на Пелопонес.

Властите предупреждават за внимателно шофиране и по възможност да се избягва пътуване. В Солун и Атина ще вали през целия ден, но не се очакват проблеми с пътния трафик. Няма наводнени пътни участъци, информират от Пътна полиция.

В Крит и Цикладските острови дъждовете спират, но има рискови участъци за пътуване.Трафикът се отклонява по обходни маршрути. Възстановен е трафикът на фериботи за днес. Проблеми със силни морски бури се очакват утре, което може да се отрази на морския транспорт.

Преди отпътуване се свържете с пристанищните власти, препоръчват транспортните компании. Екстремно време с дъждове и гръмотевични бури се очакват днес в областите Атика, Спорадските острови, Евия и Тесалия.

Вече има наводнени пътни участъци и се препоръчва шофьорите да спазват ограниченията, въведени от полицията, предаде БНР. Очаква се също нарушение на трафика на фериботите поради силни морски бури. Собствениците на яхти и рибарите са предупредени да не излизат в открито море до понеделник.

Силите на пожарната са в повишена готовност за оказване на помощ.

Още: В Гърция: На плажа - туристи, в лодките - бежанци