"Очаквам стабилността да бъде възстановена": Киселова чака ГЕРБ

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена. Tова заяви пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя участва, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София, предаде БТА.

Кой ще носи политическа отговорност?

На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението.

Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи.

Наталия Киселова посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и те ще продължат. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - Обединена левица, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение, коментира Киселова.

