Кметът на Пловдив посрещна първия полет от Братислава

С официална церемония на Летище Пловдив бе посрещнат първият полет по новооткритата редовна линия Пловдив – Братислава, която се обслужва от авиокомпания „Уиз Еър“. На събитието присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, изпълнителният директор на Летище Пловдив Красимир Пешев, заместник-областният управител Атанас Ташков, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, както и кметове на общини – членове на Фонда за развитие на летището. Диригентът Едуард Папазов бе първият пътник, който слезе от борда на самолета от Братислава. Той бе приветстван от Костадин Димитров и двамата си направиха обща снимка за спомен.

„Работим за това Европа да е на час път от Пловдив. Заедно с директора на летището преговаряме за откриването на още две нови линии до Италия и Испания“, каза Костадин Димитров. Той е уверен, че въздушната линия до Братислава ще създаде нови перспективи в туризма, бизнеса и културния обмен и ще допринесе за развитието на Пловдив.

Кметът Костадин Димитров подчерта активната роля на ръководството на Община Пловдив за напредъка на аеропорта и благодари на членовете на Фонда за развитие на летището за вложените усилия. Директорът на Летище Пловдив Красимир Пешев съобщи, че с първия полет от Братислава са пристигнали 120 души, а 150 ще заминат с обратния полет за столицата на Словакия малко по-късно.