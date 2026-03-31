Кметът на Пловдив обсъди с американски партньори нови възможности за инвестиции и сътрудничество

В Община Пловдив се проведе работна среща с представители на Търговския отдел към Посолството на САЩ в България и на Американската търговска камара в България, насочена към задълбочаване на двустранното сътрудничество и насърчаване на инвестициите.

В нея взеха участие кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по култура Пламен Панов, търговското аташе към Посолството на САЩ у нас Хана Каменетски, търговски съветник Петър Делин, главният изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов и мениджър „Комуникации“ на Американска търговска камара в България Даниел Киряков.

Фокус в разговорите бяха перспективите пред Пловдив и региона като икономически център, както и възможностите за разширяване на сътрудничеството между местната власт и американския бизнес. „Общината е активен посредник между институциите и бизнеса, между образованието и бизнеса, което е пример за другите общини. А за нас знак за бъдещо успешно сътрудничество“, отбеляза търговското аташе Хана Каменетски.

Главният изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов отбеляза, че регионът има значителен потенциал за развитие в IT индустрията, която се очертава като една от ключовите сфери за бъдещо партньорство. От своя страна кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта, че градът разполага с подготвени кадри. „Такива специалисти се обучават в Математическата гимназия, чийто строеж предстои да започне в близко бъдеще“, допълни градоначалникът.

По време на срещата бяха обсъдени още възможностите за привличане на американски инвестиции в региона, включително чрез програмата SelectUSA, която е водеща програма на правителството на САЩ, управлявана от Департамента по търговия, и улеснява преките чуждестранни инвестиции и създаването на работни места.

И кметът Димитров, и заместникът му Пламен Панов подчертаха и значението на културата, която е в основата на развитието на туристическия сектор. „В тази насока работим за развитието на летище Пловдив, което вече има две нови авиолинии. Полагаме усилия за пускането на още, защото наличието на работещ аеропорт ще допринесе за развитието и на туризма, и на инвестициите“, допълни Панов.

Даниел Киряков от Американската търговска камара у нас подчерта, че изградената в Пловдив синергия между бизнес, култура и образование е пример за успешно устойчиво развитие и добра основа за привличане на нови инвестиции.