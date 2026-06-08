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Славия привлече ненужен в ЦСКА и звездата на изпаднал във Втора лига

08 юни 2026, 16:39 часа 638 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Славия привлече ненужен в ЦСКА и звездата на изпаднал във Втора лига

Славия привлече ненужен в ЦСКА, както и звездата на един от тимове, които през този сезон изпаднаха в родната Втора лига. Става въпрос за фланговите футболисти Илиан Антонов и Умаро Балде. Договорите на двамата са за по три сезона, съобщиха официално от клуба. 

Кои са Илиан Антонов и Умаро Балде?

26-годишното крило Балде игра в Монтана през миналия сезон. Преди това носи екипа на Маритимо Б, Фафе, Варзим, Синфаеш и Торензе в своята родина Португалия. През 2022 година Балде дебютира за националния отбор на Гвинея Бисау. Като юноша Балде защитава цветовете на Спортинг (Лисабон), Маритимо и Тондела и има един мач за състава на Португалия U16.

ЦСКА Илиан Антонов

Илиан Антонов, който е на 21 години и до момента беше собственост на ЦСКА, също играе на поста крило. Той е бивш юношески национал на България. „Белите“ вече си осигуриха услугите на Димитър Буров и Йоан Борносузов.

На 10 юни от 16:00 часа президентът на клуба Венцеслав Стефанов и треньорът столичани Ратко Достанич ще дадат пресконференция. Един час по-късно е първата тренировка на тима по време на лятната подготовка.

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ЦСКА Славия Монтана Втора лига Илиан Антонов
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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