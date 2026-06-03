Вълнуващо начало и заслужено признание: Международният фестивал „Черната кутия“ откри 20-ото си юбилейно издание в Пловдив

С вълнуваща емоция, признание за дългогодишен труд и вълшебна артистична атмосфера в Пловдив стартира 20-ото юбилейно издание на Международния фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия“. От 2 до 12 юни градът под тепетата отново се превръща в пресечна точка на световния авангард, събирайки на сцените си артисти от Армения, Белгия, Испания, Великобритания и България.

Юбилейното издание бе официално открито от хората, чиято визия и неуморен труд превърнаха фестивала в културна институция – писателя Недялко Славов и неговата дъщеря Слава Младенова, артистичен директор на форума.

Емоционален акцент на вечерта бе официалният поздрав от заместник-кмета по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов. Той припомни вдъхновяващия път на фестивала от създаването му през 2007 г. до днес – извървените етапи, постоянното надграждане и израстване, които превърнаха „Черната кутия“ в едно от най-разпознаваемите и престижни събития за международен театър и съвременен танц в България. Панов изрази и личното си възхищение от неизменно силната селекция, която следи с удоволствие вече седем години в мандата си.

Като знак за огромното признание към приноса им за културния живот на града, заместник-кметът връчи на Недялко Славов и Слава Младенова „Почетен плакет на община Пловдив“ и поздравителен адрес от името на кмета Костадин Димитров.

Още в първата вечер публиката се потопи в магията на зашеметяващото танцово изкуство със спектакъла „Khali – Арменски килим“ на базираната в Ереван компания Rima Pipoyan Company.

Хореографът Рима Пипоян – един от истинските пионери и новатори на съвременния танц в Армения – поднесе на пловдивчани и гостите на града дълбок, интелектуален и емоционално резониращ разказ за идентичността и екзистенциалното търсене. На сцената пет изключителни танцьорки вдъхнаха живот на петте основни цвята на традиционния арменски килим (червено, бяло, синьо, зелено и жълто), символизиращи парчета от древно, анонимно платно, преминавало през вековете. Чрез оригинален хореографски език, смесващ модерен балет, съвременен танц и бойни изкуства, спектакълът буквално „изтъка“ забравената история на предците, оставяйки публиката без дъх.

„Черната кутия“ разгръща своята програма, като през следващите дни сцените на Драматичен театър - Пловдив, Държавен куклен театър - Пловдив и галерия U P.A.R.K. ще пулсират в ритъма на още интересни събития:

3 юни (Днес!) – Двоен удар от Белгия и Испания (Куклен театър): * „Багажно отделение“ на белгийската компания Dame de Pic (хореограф Карин Понтиес, носител на „Златна маска“) – физически пътепис за оцеляването в тесни пространства.

„Honest“ на испанската компания Cía Kiko López – нежен и уязвим спектакъл за себеприемането чрез оживяването на предмет.

4 юни – Творческа среща: Вълнуващ разговор в галерия U P.A.R.K. с популярния британски журналист и драматург Робърт Нърден.

Вълнуващ разговор в галерия U P.A.R.K. с популярния британски журналист и драматург Робърт Нърден. 5 юни – Експлозивен танц от Острова: „ORB“ на Vanhulle Dance Theatre (Великобритания) – динамичен дует, смесващ съвременен танц и автентични бойни изкуства.

на (Великобритания) – динамичен дует, смесващ съвременен танц и автентични бойни изкуства. 9 юни – Младата кръв на Пловдив: Мултижанровото представление „НГСЕИ: Шепот на форми“ на младите таланти от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства. Вечерта ще завърши с награждаване на най-добрите ученически творби.

Мултижанровото представление на младите таланти от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства. Вечерта ще завърши с награждаване на най-добрите ученически творби. 11 юни – Специален гост: Творческа среща лице в лице с обичания български актьор, сценарист и режисьор Мариан Вълев.

Творческа среща лице в лице с обичания български актьор, сценарист и режисьор Мариан Вълев. 12 юни – Грандиозен финал: Гостува Народен театър „Иван Вазов“ с разтърсващата драма по автентични документи „Последният час на Мерилин Монро“. На сцената ще блеснат Анна Кошко, Деян Донков, Думисан Карамански и Жорж Паликарски.

Пълната програма и детайли за локациите и часовете на спектаклите можете да откриете на официалния сайт на фестивала: bg.theblackboxfestival.com/programme2026

20-ото издание на Международния фестивал „Черната кутия“ се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Партньори на събитието: Министерство на културата, Народен театър „Иван Вазов“, Драматичен театър - Пловдив, Държавен куклен театър - Пловдив, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства - Пловдив и Галерия U P.A.R.K.