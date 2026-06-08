Новакът в Първа лига освободи капитана си след като изпълни голямата цел

Новакът в родната Първа лига Дунав Русе обяви, че се разделя с досегашния капитан Камен Хаджиев малко преди завръщането на отбора в елита. Председателят на Управителния съвет на клуба Диян Димов сподели, че договорът на 34-годишният централен защитник изтича и няма да бъде подновен за предстоящия сезон.

Дунав Русе обяви официално раздялата с лидера си Камен Хаджиев след изтичането на неговия договор

„За времето, в което защитаваше честта на синьо-бялата фланелка, Камен Хаджиев се превърна в неизменна част от сърцето на отбора. Той записа 71 официални мача за „драконите“, в които успя да отбележи и 9 попадения - впечатляваща статистика, гарнирана с много борба и раздаване до последния съдийски сигнал във всяка една среща“, написаха от клуба.

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„Той носеше с огромна отговорност капитанската лента и бе истински лидер на отбора, повеждайки съотборниците си включително и през изминалата шампионска кампания във Втора лига. Неговият безспорен опит, твърд характер и непримирим дух изиграха ключова роля в тежките битки по пътя към голямата цел – извоюването на титлата и дългоочакваното завръщане на Русе в елита на българския футбол“, се казва още в информацията.

„Изказваме своите най-искрени благодарности към Камен за професионализма и оставената следа в историята на клуба. Пожелаваме му много здраве, късмет и бъдещи успехи както в професионален, така и в личен план!“, завършват от Дунав.

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