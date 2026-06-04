Мерките за по-чист въздух в Пловдив дават резултат, контролът продължава

Положителна тенденция за подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив показват данните от началото на 2026 г. Това стана ясно по време на провелото се днес заседание на Програмния съвет за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив.

Председателят на съвета и заместник-кмет по екология Иван Стоянов призова за стриктна координация между институциите и последователно изпълнение на мерките, заложени в Програмата за качество на атмосферния въздух. Той подчерта, че чистият въздух и опазването на околната среда са обща кауза и отговорност – както на общинските институции, така и на гражданите, бизнеса и всички участници в обществения живот.

„Резултатите показват, че когато мерките се прилагат последователно и контролът е ефективен, има реален напредък. Данните от началото на годината до момента сочат намаляване на регистрираните превишения на нормите за фини прахови частици в сравнение с предходната година, което е знак, че усилията дават резултат“, посочи Стоянов.

По време на заседанието бе отчетено, че засиленият контрол върху строителните и ремонтните дейности, нерегламентираното изгаряне на отпадъци и другите източници на замърсяване ще продължи и занапред. При установени нарушения, ще бъдат налагани предвидените в нормативната уредба санкции.

От Община Пловдив заявиха готовност да разглеждат и подкрепят обосновани предложения за допълнителни мерки от страна на институциите и експертите, когато те са съобразени със спецификите на общината.

Програмният съвет е назначен със заповед на кмета на Община Пловдив Костадин Димитров, а в състава му влизат представители на общината, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция, пожарната, НИМХ и др.