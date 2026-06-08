"Има иск към България за 3 млрд. евро и много застрашително обстоятелство": Министър на Радев за "Лукойл"

"Разполагам с доста поверителна информация, която нямам привилегията да разкрия, но трябва да се съобразим с едно много застрашително обстоятелство. Към момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на собственика на активите на "Лукойл" в България - "Литаско". Нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 млрд. евро за 30 секунди в зала и в комисия", обяви вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев по време на пресконференция.

По повод бързата законова поправка от миналия парламент, с което управляващите разшириха правомощията на държавния особен управител, позволявайки му да управлява и дори да продаде бизнеса на компанията у нас по немски модел, кеото предизвика остри реакции, президентко вето и обвинения в национализация на компанията.

"Това беше моделът "Борисов". Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек", добави още Пулев по отношение на новия особен управител в лицето на Евгени Симеонов.

Национализиран ли е "Лукойл"?

Припомняме, че обвиненията на "Литаско" са в принудително отчуждаване на бизнес.

"Въпреки действията на предходното правителство, ние не сме национализирали "Лукойл". Имаме роля, която трябва да осигури нужното управление, да се показваме като добри стопани на тези активи", добави още Пулев.

Цените на горивата

Междувременно новият особен търговски управител в "Лукойл" Евгени Симеонов обяви, че ще направи анализ на състоянието в рафинерията, а след това ще поиска финансов одит.

Той иска да провери на какви цени се е купувал петрол и нефт в "Лукойл".

"Ниски цени със скъпо закупен петрол са две несъвместими неща. В момента, в който имам пълната картина ще мога да ви кажа яснота по въпроса. Надявам се, че и кризата в Персийския залив ще се разреш ипо-скоро", добави още Симеонов.

Той обърна внимание, че цените на горивата зависят от много външни фактори. "В момента кризата в Персийския зарив оказва огромен натиск на цените на горивата не само в България, а в целия свят и най-вече в Европа", добави още Симеонов. ОЩЕ: Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл", Спецов не се е отчитал от първия си работен ден