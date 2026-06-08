Рекорд: Над 5000 души бягаха с кауза в София (СНИМКИ)

В София се проведе най-голямото спортно събитие с кауза – Run2Gether България 2026, инициирано от фондация „Сошъл Фючър“ и JAMBA. Събитието, което се провежда за девета поредна година, събра над 5000 души, като 3000 от тях стартираха на място в София, а близо 2000 участници се включиха във виртуалното бягане в други градове на страната. Събитието счупи и друг рекорд – имаше 42 фирмени отбора, като два от тях бяха съответно с по 250 и 150 участници, разказва сайтът "Успелите". Събитието беше част от “Европейски месец на многообразието”.д

Водещ на официалната част беше спортният журналист Илия Илиев, който за поредна година бе и сред посланиците на инициативата, а жестовият превод се осигуряваше от Славина Лозанова и Таня Димитрова. Официални гости на събитието бяха представителите от „София – Европейска столица на спорта“ – изпълнителния директор на организацията Дамян Диков, организационния секретар Анатоли Илиев, както и Димитър Петров и Христо Копаранов от управителния съвет.

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Събитието бе подкрепено и от много посланици от различни сфери на изкуството, спорта, шоубизнеса и медиите – Яна Маринова, Ивайло Захариев, Златка Димитрова, Биляна Йотовска, Емил Милков, Прея, Георги Малчев и много други. Посланик бе и незрящият бегач и вдъхновител Виктор Асенов. Като посланици се включиха и няколко отбора като „Паракидс“, даващи равен шанс за спортуване на хора с увреждания, баскетболния отбор на колички „София Балкан“ и други от цялата страна.

„Щастливи сме, че от първото събитие, на което бяхме около 500 души, сега сме толкова много хора, което показва, че въпреки трудностите това бягане събира все повече подкрепящи хора, ангажирани с неговата цел – за повече равнопоставеност и по-улеснен живот на хората с различни възможности в България.“ – каза Йоана Колева, директор на фондация „Сошъл Фючър“.

Тя благодари на всички спонсори и партньори на бягането, както и на организационния екип – фондация “Сошъл Фючър” и на фондация “София – Европейска столица на спорта”.

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Бягането стартира на площад „Александър Невски“ и трасето, дълго пет километра, имаше две обиколки по 2,5 км, преди да финишира на началната точка. За всички състезатели имаше и медали, но бягането от своето първо издание няма състезателен характер. Според регламента всеки участник с увреждане или друго затруднение избира бегач, с когото да избягат или извървят трасето до финала.

Поради големия интерес, отделно стартираха и родители с бебешки колички. А малко преди старта имаше и загрявка, водена от Златка Димитрова и Биляна Йотовска.

Всички приходи от събитието се насочват към кариерния център „Jamba – Хъб на възможностите“, където младежи с различни възможности се учат на различни умения, за да могат да се реализират на пазара на труда. През изминалата година там се проведоха десетки групови и индивидуални обучения на хора с увреждания, които бяха напълно безплатни за тях. Много от обучените хора намериха и свои нови работодатели.

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Датата на бягането съвпадна със Световния ден на множествената склероза, иницииран от Международната федерация по множествена склероза и целящ повишаване на информираността за хората с това заболяване, включително от какво се нуждаят и как да имат по-добър достъп до лечение и социално включване. Денят се отбелязва и като световен ден на болните от шизофрения, с което повишава информираността на обществото за лицата с психични заболявания и как те могат да бъдат подкрепени пълноценно.