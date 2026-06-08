До 10 дни пускат движението при "Железница": Министър Шишков с обещание за укрепване на свлачището

В рамките на 10 дена максимум ще бъде направено така, че пътят да може да бъде обезопасен. Ще се направи една допълнителна ограда, мрежа върху ската и движението ще бъде пуснато. Със сигурност за 10 дена обещанието е, че движението ще бъде пуснато", каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на брифинг пред медиите за свлачището при тунел "Железница" на автомагистрала "Струма".

Споредп него между строителя и бившето ръководство на АПИ е имало безсмислена кореспонденция. "Всеки разбира се, има неговата версия. За мен остават големи резерви за начина, по който беше затворен пътя и нищо не се случваше", смята още Шишков.

Скакви пари ще се извърши укрепването?

Министърът обясни, че става въпрос за срутище, като пътят е в гаранция. Към този момент няма да плащаме нищо свързано с укрепването на това срутище", добави Шишков.

Той поясни, че е имало упреци, че в последните три години пътят и скатът не са поддържани качествено, не са се извършвали съответните ремотни дейности и поддръжка и че това състояние се е случило заради преовлажняване на терена.

"Ако се окаже, че някой безхаберно не ги е поддържал - това е много смущаващо", смята още Шишков. ОЩЕ: Държавата всъщност има безплатна пътна помощ: Разследване откри скандални схеми на АПИ за стотици милиони евро (ВИДЕО)