На прага на Мондиала: Тухел прати Джуд Белингам на опашката за титуляри

Дни преди започването на Мондиал 2026 селекционерът на националния тим на Англия Томас Тухел, заяви, че Джуд Белингам ще трябва да се бори за място при стартовите 11. По думи на германския специалист в отбора има "14 или 15 потенциални титуляри". Халфът на Реал Мадрид е участвал в 7 срещи, откакто Тухел застана начело на Англия през януари миналата година. Въпреки това е бил титуляр в едва четири пъти.

Джуд Белингам няма сигурно място сред титулярите на Световното

Морган Роджърс от Астън Вила е един от фаворитите за поста. Той е играл в 12 от 13-те мача под ръководство на германеца и е единственият играч, участвал във всички осем кваливикационни мача на Англия за Световното.

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В интервю пред медиите Томас Тухел заявява следното по адрес на Белингам:

"Да, трябва да се бори за място. Той е един от титулярите, знае, че е един от титулярите, но имаме 14 или 15 потенциални титуляри. Тези роли винаги могат да се променят, но в момента мисля, че има 14 или 15 истински титуляри и Джуд е един от тях."

22-годишният футболист пропусна няколко квалификационни и приятелски мачове поради серията от контузии в края на миналта година.

Динамиката на взаимоотношенията между Белингам и Тухел често е била обект на критики. След загубата от сенегал през юни 2025 година, селекционера на Англия определи поведението на Белингам на терема за "отблъскващо", а по-късно се извини за коментара си. Друг повод за коментар стана реакцията на халфа при смяната му по време на квалификационния мач срещу Албания.

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Въпреки всичко Томас Тухел остана впечатлен от играта на Джуд в контролата срещу Нова Зеландия тази събота. Белингам пое капитанската лента при включването си за второто полувреме, а Англия се наложи с 1:0. Според Тухел Джуд е намерил "идеалния ритъм" точно преди Световното.

"Може да се види, че Джуд определено притежава решителност и хъс. Това е неговата ключова характеристика, но се вижда, че той се възстановява от контузия и е пълен с енергия и щастлив да се върне на терена. За съжаление, той пропусна решаваща част от сезона - Шампионската лига и борбата за титлата в Испания, което беше голям удар за Реал Мадрид и за него лично. Но сега се вижда, че той наистина е в идеална форма. Връща се, свеж е, иска да играе и е в топ форма.", коментира Тухел.